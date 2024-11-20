Силы ПВО сбили более 40 беспилотников над 9 регионами России

В течение ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотника в небе над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что над 20 БПЛА сбили над территорией Новгородской области, пять — над Курской, четыре — над Орловской, по три над Тверской, Тульской и Белгородской, еще по два над Смоленской, Московской и Брянской областями.

После атаки дронов ВСУ 19 ноября в Воронежской загорелось предприятие, специализирующееся на выпуске гражданской продукции. Глава региона Александр Гусев отмечал, что сотрудники вовремя эвакуировались, никто не пострадал. На место ЧП прибыли пожарные и другие экстренные службы.

Также днем ранее обломки сбитого БПЛА ВСУ рухнули на территорию предприятия в Белгородской области, повредили инфраструктуру и линии электропередачи.