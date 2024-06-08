Силы ПВО сбили беспилотник в Ростовской области

Российские зенитчики сбили вражеский беспилотник в районе Новошахтинска Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

«В 00:30 (по московскому времени — прим. ред.) в районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны сбит БПЛА. Последствий на земле нет», — уточнил глава региона.

До этого вечером 7 июня украинские беспилотники атаковали два автомобиля в Белгородской области. Водитель машины, которая ехала по дороге около села Байцуры, выжил, но медики позже диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму и контузию. Второй автомобиль просто сгорел, водителя внутри на тот момент не было.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 7 июня российские зенитчики уничтожили и перехватили 11 дронов ВСУ над Крымским полуостровом, шесть БПЛА — над Азовским морем, еще шесть сбили под Краснодаром, один в Ростовской области и два — под Белгородом.