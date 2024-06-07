Ночью над Россией сбили 28 украинских дронов

МО: системы ПВО за ночь уничтожили над Россией 28 беспилотников ВСУ

Фото: Pxhere

Почти 30 украинских дронов ликвидировали над российскими регионами в ночь на 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Крымским полуостровом, еще восемь — над Азовским морем.

Шесть БПЛА ликвидировали под Краснодаром, еще два — под Белгородом и один — в Ростовской области.

Российские территории регулярно оказываются под обстрелами ВСУ. Накануне, 6 июня, боевики атаковали поселок Прилесье в Белгородской области. Осколками снарядов посекло заборы двух частных домов и один автомобиль. Пострадала девушка. До этого взрыв дрона ранил сотрудника администрации в Грайвороне.

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