Ночью над Россией сбили 28 украинских дронов

Почти 30 украинских дронов ликвидировали над российскими регионами в ночь на 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 11 беспилотников над Крымским полуостровом, еще восемь — над Азовским морем.

Шесть БПЛА ликвидировали под Краснодаром, еще два — под Белгородом и один — в Ростовской области.

Российские территории регулярно оказываются под обстрелами ВСУ. Накануне, 6 июня, боевики атаковали поселок Прилесье в Белгородской области. Осколками снарядов посекло заборы двух частных домов и один автомобиль. Пострадала девушка. До этого взрыв дрона ранил сотрудника администрации в Грайвороне.