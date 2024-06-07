Украинские дроны атаковали две машины в Белгородской области

Гладков сообщил о раненом водителе после после удара дронов ВСУ по двум машинам

Запущенные с территории Украины беспилотники атаковали два автомобиля в Белгородской области. В результате ударов ранения получил один водитель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что пострадавший водитель ехал по дороге около села Байцуры, когда машину атаковал дрон.

Раненый мужчина добрался до дома самостоятельно, но почувствовав себя плохо вызвал бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и контузию. От госпитализации водитель отказался.

Вторая машина попал под атаку украинского беспилотника около села Петровка Белгородского района. В тот момент в салоне никого не было. Оба транспортных средства сгорели полностью.

Это третья атака украинских беспилотников автомобилей в Белгородской области за пятницу, 7 июня. Днем дрон-камикадзе ударил по выезжающей машине из села Новопетровка Валуйского городского округа. В результате атаки на месте погибла взрослая дочь водителя. Отца и мать погибшей забрали в больницу с множественными ранениями и переломами ног.