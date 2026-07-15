Силы ПВО сбили 93 беспилотника за ночь

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 93 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом, Ростовской, Курской, Брянской и Белгородской областями, а также акваторией Черного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщал, что в направлении Московского региона направили 340 беспилотников, из которых большую часть ликвидировали еще на дальних подступах.

Также оперативники ФСБ сорвали запланированный удар боевиков ВСУ по оборонному предприятию в Московской области. Беспилотники, которыми исполнители хотели атаковать объект, привезли на российскую территорию контрабандным путем.