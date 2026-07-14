За сутки в сторону Московского региона летело 340 БПЛА — Собянин
Собянин: за сутки в сторону Московского региона летело 340 БПЛА
За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 БПЛА, большую часть которых силы противовоздушной обороны уничтожили еще на дальних подступах. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — уточнил градоначальник.
Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО перехватили и уничтожили 252 БПЛА ВСУ с 08:00 до 20:00 14 июля. Вражеские беспилотники самолетного типа были замечены над девятью областями страны, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей и акваториями Азовского и Черного морей.