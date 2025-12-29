Силы ПВО сбили 89 украинских беспилотников за ночь

Средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи ликвидировали 89 беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 49 дронов сбили над Брянской областью, 18 — над Новгородской, 11 — над Адыгеей, семь — над Краснодарским краем.

Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Смоленской, Ростовской и Орловской областями, а также над Азовским морем.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнял, что дроны ВСУ сбили в Ростове-на-Дону, Донецке, Миллеровском и Тарасовском районах. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее в Глушковском районе Курской области погиб мирный житель, когда украинский БПЛА сбросил взрывное устройство во двор частного дома в деревне Урусы. Глава региона Александр Хинштейн принес соболезнования родным мужчины.