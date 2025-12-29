Силы ПВО отразили атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«По оперативным данным, БПЛА уничтожены и подавлены в [Ростове-на-Дону], Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах», — написал он.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Информацию о разрушениях уточняют.

Вчера поздно вечером Telegram-канал Shot сообщил, что над Краснодаром и другими населенными пунктами Кубани прогремела серия взрывов. В регионе сработали системы ПВО. Местные жители рассказали, что услышали громкие звуки примерно в 22:30. В небе появились яркие вспышки и раздался характерный звук.

В Минобороны России заявили, что с 20:00 до 23:00 по московскому времени силы ПВО сбили 21 беспилотник Украины. Из них 10 ликвидировали над Ростовской областью, семь — над Азовским морем и четыре — над Краснодарским краем.