Житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ

Губернатор Хинштейн: мирный житель погиб при атаке ВСУ на Курскую область

Фото: РИА «Новости»

В Глушковском районе Курской области при атаке беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство во двор частного дома в деревне Урусы. В результате мужчина получил смертельные ранения. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.

По данным Министерства обороны России, системы противовоздушной обороны уничтожили ночью над регионами страны семь украинских дронов. Военные сбили четыре беспилотника над территорией Краснодарского края и три — над Адыгеей.

