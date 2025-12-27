Житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ
Губернатор Хинштейн: мирный житель погиб при атаке ВСУ на Курскую область
В Глушковском районе Курской области при атаке беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство во двор частного дома в деревне Урусы. В результате мужчина получил смертельные ранения. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.
По данным Министерства обороны России, системы противовоздушной обороны уничтожили ночью над регионами страны семь украинских дронов. Военные сбили четыре беспилотника над территорией Краснодарского края и три — над Адыгеей.