Житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ

В Глушковском районе Курской области при атаке беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство во двор частного дома в деревне Урусы. В результате мужчина получил смертельные ранения. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Информация о других возможных последствиях атаки уточняется.

По данным Министерства обороны России, системы противовоздушной обороны уничтожили ночью над регионами страны семь украинских дронов. Военные сбили четыре беспилотника над территорией Краснодарского края и три — над Адыгеей.