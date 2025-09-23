Силы ПВО сбили 81 украинский БПЛА над регионами России

Средства ПВО уничтожили 81 украинский БПЛА над регионами России и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны .

В ведомстве уточнили, что атаку ВСУ отражали с 15:00 по московскому времени до полуночи. Свыше 80 украинских дронов сбили над территориями Московской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей. Также беспилотники ликвидировали в небе над Черным морем.

Вечером 22 сентября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 15 беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву. Информации о разрушениях не поступало. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

На фоне работы сил ПВО временные ограничения вводили в аэропорту Шереметьево. Также в Росавиации усилили мониторинг за работой авиации.