Аэропорт Шереметьево временно прекратил выпускать рейсы

Временные ограничения ввели в аэропорту Шереметьево. Это связано с обеспечением безопасности, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказал он.

За полчаса до этого объявления Росавиация опровергла ограничение на полеты в Шереметьеве, Внукове, Домодедове и Жуковском. Сообщалось, что специалисты усилили мониторинг за работой авиации.

В столичном регионе сработала система ПВО. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил по меньшей мере о девяти сбитых беспилотниках. Повреждений на земле нет.