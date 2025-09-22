Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 14

Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Вечером 22 сентября российские военные сбили 14 дронов, направлявшихся в сторону столицы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил градоначальник.

Ранее мэр Москвы предупредил об отражении атаки беспилотников. Средства противовоздушной обороны сбили девять БПЛА. В связи с этим временные ограничения ввели в аэропорту Шереметьево. Кроме того, специалисты Росавиации усилили мониторинг в регионе за работой авиации.

Жители Солнцева на западе Москвы рассказали 360.ru, что услышали несколько взрывов от сработавшей системы ПВО. После этого люди укрылись в подъездах, чтобы переждать там.