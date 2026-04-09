Силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 69 дронов над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над акваторией Азовского моря, Краснодарским краем, Астраханской и Курской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о пострадавшей женщине при налете БПЛА, дроны повредили ее автомобиль.

Днем ранее в Краснодарском крае в результате ночной атаки ВСУ погиб мужчина. Он стоял на балконе многоквартирного дома во время падения дронов, уточнял глава региона Вениамин Кондратьев.

Также утром в среду после атаки беспилотников ВСУ на брянское село Демьянка ранение получил сотрудник «Брянскэнерго», сообщал губернатор Александр Богомаз. Кроме того, пострадали две специализированные машины.