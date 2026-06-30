Силы ПВО сбили 61 беспилотник, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны отразили очередную массовую атаку беспилотников противника на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«С 20:00 силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА», — написал он.

Всего за минувшую ночь в небе над российскими регионами ликвидировали 419 украинских БПЛА. Беспилотники также сбивали над Крымом, Краснодарским краем, Тульской, Тверской и Смоленской областями.

Ранее стало известно, что шестимесячный ребенок погиб после падения БПЛА на частный дом в Егорьевске Московской области. Под завалами оказались двое взрослых и двое детей.