Шестимесячный младенец погиб после атаки БПЛА на частный дом в Подмосковье
Воробьев: при атаке БПЛА на частный дом в Егорьевске погиб шестимесячный ребенок
Жертвой атаки украинского беспилотника на частный дом в Егорьевске стал шестимесячный ребенок. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, после падения БПЛА дом загорелся. Спасатели оперативно извлекли из-под завалов двух взрослых и двух детей.
«К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую помощь. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего малыша», — написал Воробьев.
Губернатор уточнил, что в течение ночи средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку 60 БПЛА. Их сбивали в Егорьевске, Коломне, Ступине, Раменском, Бронницах, Одинцове, Павловском Посаде, Воскресенске, Кашине, Дубне, Чехове и Домодедове.
«В Дубне в результате падения обломков повреждено административное здание, пострадавших нет. Еще один беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа, никто не пострадал», — добавил он.
Также обломки беспилотников обнаружили на территории Коломны и Раменского, на местах работают оперативные и экстренные службы. Воробьев подчеркнул, что ликвидация последствий и обследование территорий продолжаются.
В течение ночи и утром на подлете к Москве сбили более 50 беспилотников, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.