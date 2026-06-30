Шестимесячный младенец погиб после атаки БПЛА на частный дом в Подмосковье

Воробьев: при атаке БПЛА на частный дом в Егорьевске погиб шестимесячный ребенок

Жертвой атаки украинского беспилотника на частный дом в Егорьевске стал шестимесячный ребенок. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, после падения БПЛА дом загорелся. Спасатели оперативно извлекли из-под завалов двух взрослых и двух детей.

«К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую помощь. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего малыша», — написал Воробьев.

Губернатор уточнил, что в течение ночи средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку 60 БПЛА. Их сбивали в Егорьевске, Коломне, Ступине, Раменском, Бронницах, Одинцове, Павловском Посаде, Воскресенске, Кашине, Дубне, Чехове и Домодедове.