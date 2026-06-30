Силы ПВО за ночь сбили 419 украинских БПЛА

Средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 419 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что беспилотники сбивали над территорией Крыма, Краснодарского края, Московского региона, Тульской, Тверской, Тамбовской и Смоленской областей.

Также БПЛА уничтожали в воздушном пространстве Саратовской, Ростовской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Курской, Калужской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Брянской и Белгородской областей.

Посол МИД Родион Мирошник уточнял, что в период с 22 по 28 июня от атак со стороны украинских военных пострадали 327 россиян, в том числе девять детей. Всего погибли 42 человека.