Шесть украинских беспилотников самолетного типа уничтожили российские средства противовоздушной обороны над четырьмя регионами страны. Об этом сообщило Минобороны России .

Атаки пресекли в течение 12 часов — с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники перехватили над Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над территорией Крыма. Сколько аппаратов пришлось на каждый из регионов, в ведомстве не уточнили.

Еще более массированную атаку российские силы ПВО отразили минувшей ночью. Тогда военные сообщили об уничтожении 53 беспилотников самолетного типа.

Вчера вечером Минобороны отчиталось об уничтожении 480 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбивали в течение 12 часов — с 8:00 до 20:00 по столичному времени.