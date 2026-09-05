Силы ПВО сбили более 50 БПЛА за ночь

Минобороны: за ночь силы ПВО сбили 53 беспилотника над регионами России

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали над территорией России 53 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над акваторией Черного моря, территориями Крыма, Краснодарского края, Московского региона, Тульской, Рязанской, Курской, Калужской, Белгородской и Брянской областей.

Днем ранее с 08:00 по 20:00 военные уничтожили над территорией России 480 беспилотников ВСУ, отмечали в Минобороны.

Все нейтрализованные цели относились к классу ударных БПЛА самолетного типа с рассчитанным на дальние перелеты фиксированным крылом.