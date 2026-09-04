В Минобороны сообщили об уничтожении над Россией 480 украинских БПЛА за 12 часов

Российские подразделения противовоздушной обороны в течение 12 часов перехватили и ликвидировали 480 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Отчет оборонного ведомства охватывает период с 8:00 до 20:00. Украинские летательные аппараты планомерно уничтожались над несколькими регионами России.

В усиленном режиме ПВО работали в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями. Некоторые из украинских БПЛА сбили в Подмосковье, Краснодарском крае и в республике Крым. Ликвидировали такие аппараты и над черноморской акваторией.

Все нейтрализованные объекты относились к классу ударных беспилотников самолетного типа с фиксированным крылом, рассчитанных на дальние перелеты.

Кроме того, 4 сентября российские Вооруженные силы продолжили наносить групповые удары по украинской военной инфраструктуре. За день в Киевской области попал под атаку крупный логистический центр, здесь хранилось имущество ВСУ.

Аналогичный объект поразили в Николаеве. В Одесской области уничтожили стоянки грузовиков, которые возили боеприпасы для украинских войск. В порту Черноморск под удар попал сухогруз — судно перевозило западное оружие.

Чуть восточнее Одессы российские беспилотники поразили балкер и танкер. Оба корабля везли снаряды, патроны и части БПЛА для ВСУ.