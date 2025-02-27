В курском приграничье FPV-дрон поджег дом

Вооруженные силы Украины запустили FPV-дрон по жилому дому в Кореневском районе и устроили пожар. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале , что никто не пострадал.

Атака произошла в деревне Лобановка. FPV-дрон ударил по жилому дому, начался пожар. Огонь перекинулся на соседнее здание. Хинштейн сообщил, что там никто не жил, поэтому обошлось без пострадавших.

«Именно из-за таких случаев снова прошу наших жителей: воздержитесь от поездок в приграничье», — заявил он.

В предыдущий день украинские FPV-дроны прилетели в Беловский район. Они атаковали две машины в селе Илек, но никого не ранили.

Ранее николаевское подполье сообщило, что засевшая в Шосткинском районе группа украинских военных планировала через Брянскую область проникнуть в Курскую в помощь окруженным сослуживцам. Российские бойцы ударили по ним и сорвали планы боевиков.