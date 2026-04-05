Дроны атаковали Новороссийск, обломки рухнули на жилую многоэтажку

Силы и средства ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников в Новороссийске. Обломки одного из сбитых дронов попали в многоквартирный дом, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Предупреждения о беспилотной опасности в Новороссийске звучат, судя по телеграм-каналу Кравченко, с 07:45 утра воскресенья, 5 апреля. Тревога несколько раз снималась, но затем объявлялась вновь.

В 22:05 Кравченко объявил о том, что движение транспорта в сторону Геленджика и в направлении Новороссийска из Кабардинки перекрыто. Что стало причиной, на тот момент не уточнялось.

Позднее глава города-героя рассказал, что обломки дронов упали на территории двух предприятий в Новороссийске. Никто не пострадал. Уже в 23:13 фрагменты другого сбитого беспилотника попали в многоэтажку.

«Информация по пострадавшим уточняется», — добавил Кравченко.

Власти оперативно организовали пункт временного размещения (ПВР) для жителей пострадавшего здания. Эвакуационный центр базируется в помещении средней школы.

Параллельно из Восточного внутригородского района поступили сигналы о локальных пожарах. К местам происшествий направили пожарные расчеты.