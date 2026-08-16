Силы ПВО сбили 50 летевших к Москве БПЛА
На подлете к Москве 16 августа сбили 50 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
«Двенадцать БПЛА уничтожены ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — объявил он в 03:43.
Начиная с полуночи военные, по данным Собянина, отразили шесть атак. Общее количество уничтоженных БПЛА составило 50 штук.
В течение недели силы ПВО сбили 1743 беспилотника, летевших в сторону Москвы. Большинство засекли на дальнем расстоянии.
Днем 15 августа военные обезвредили 180 беспилотников самолетного типа над регионами России. Они летели над Ленинградской, Калужской, Брянской, Новгородской, Тульской, Рязанской областями и другими субъектами.