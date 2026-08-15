ПВО сбила 180 беспилотников над российскими регионами за 12 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 субботы, 15 августа, сбили над российскими регионами и Черным морем 180 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты уничтожили в воздушном пространстве Белгородской, Курской и Брянской областей.

Также средства противовоздушной обороны сбили летательные аппараты над территориями Калужской, Ленинградской, Новгородской, Ростовской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, а также над акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 15 августа, заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили 1743 вражеских летательных аппарата, летевших в сторону столицы. Он подчеркнул, что большую часть БПЛА перехватили на дальних подступах к городу, еще 123 беспилотника уничтожили на подлете к Москве.