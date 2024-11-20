Силы ПВО сбили 5 дронов ВСУ над Смоленской областью

Российские зенитчики сбили пять украинских беспилотников над Смоленской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

«Воздушно-космическими силами Министерства обороны России были сбиты пять украинских БПЛА», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Анохин также попросил жителей области не приближаться к обломкам дронов. В случае их обнаружения нужно обратиться в экстренные службы.

Ранее Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 42 украинских беспилотника самолетного типа над Брянской, Смоленской, Московской, Курской, Орловской и Ростовской областями.

До этого российские зенитчики ночью 19 ноября сбили 12 дронов ВСУ — один над Белгородской областью, 11 дронов беспилотников над Ростовской.