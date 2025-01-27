Силы ПВО сбили 5 дронов над Крымом, Белгородской и Курской областями

Средства противовоздушной обороны уничтожили за четыре часа пять беспилотников ВСУ над Крымом, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«C 18:00 до 22:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, три дрона ликвидировали над территорией Крыма. По одному БПЛА обнаружили и сбили над территориями Курской и Белгородской областей.

В ночь на 27 января российские системы ПВО уничтожили украинский дрон в небе над Тверской областью. Губернатор региона Игорь Рудени сообщал, что пострадавших и разрушений на месте происшествия не было.

Украинские войска ранее попытались атаковать беспилотниками объекты на территории трех регионов России. БПЛА уничтожили под Белгородом и Крымом.