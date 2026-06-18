Силы ПВО сбили 43 беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 43 беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Система ПВО Минобороны уничтожила 43 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали город Гуково в Ростовской области, погиб один человек, еще несколько получили ранения, сообщал глава региона Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил, что повреждения получил тепловоз. Также загорелись два коммерческих объекта.

Слюсарь предупреждал местных жителей, что опасность БПЛА сохраняется, воздушная атака продолжается. Он попросил людей покинуть улицы и не подходить к окнам.