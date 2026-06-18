Один человек погиб и двое пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область

Беспилотники атаковали город Гуково, погиб один человек, есть раненые. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего», — написал глава региона.

Пострадали два человека, их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают раненым всю необходимую помощь.

Губернатор добавил, что в результате атаки БПЛА получил повреждения тепловоз. Также произошло два возгорания коммерческих объектов.

Глава региона предупредил жителей, что воздушная атака продолжается, опасность БПЛА сохраняется. Он попросил людей не подходить к окнам и покинуть улицы.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА на подлете к Москве.