Над Усть-Лугой сбили 17 украинских дронов, ПВО отражает атаку

Украина попыталась беспилотниками атаковать объекты в Ленинградской области. О деталях происшествия рассказал в своем телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

В 22:09 в понедельник, 30 марта, Дрозденко объявил опасность в Лужском, Киришском и Тосненском районах Ленинградской области. Уже через час губернатор распространил режим опасности БПЛА на весь регион.

Позднее Дрозденко сообщил об уничтожении четырех украинских дронов «в воздушном пространстве Ленобласти». В 02:37 губернатор отчитался о ликвидации еще 17 беспилотников. Он также предупредил о том, что ПВО отражает атаку в портовой зоне Усть-Луга.

ВСУ пытались атаковать Усть-Лугу, крупнейший порт для российской нефти на Балтике, и в ночь на 29 марта. Над Ленинградской областью уничтожили 31 дрон.