Силы ПВО сбили 37 дронов ВСУ над регионами России

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили в российских регионах 37 украинских беспилотников, в том числе пять летевших на Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В период с 12:00 до 17:40 по московскому времени уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что 10 БПЛА сбили над Калужской областью, восемь — в Смоленской. Над территорией Московского региона перехватили восемь дронов, в том числе пять направлявшихся на Москву.

Еще шесть беспилотников уничтожили над Брянской областью, три — в Тульской области и два — над Орловской областью.

Ране мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре летевших на Москву дрона.

Ночью вражеский БПЛА рухнул на территории Зеленограда. Осколки повредили несколько припаркованных автомобилей.