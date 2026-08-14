В Ленобласти уничтожили 15 беспилотников
В Ленинградской области сбили 15 беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбиты 15 БПЛА. Боевая работа продолжается», — уточнил глава региона.
До этого Дрозденко объявил о введении режима опасности беспилотников в регионе.
Ранее Минобороны сообщало, что днем 13 августа силы противовоздушной обороны уничтожили 193 украинских БПЛА. Российские военные поразили воздушные цели над Московским регионом, акваториями Черного и Азовского морей, Башкирией, Крымом, Краснодарским краем и шестью областями страны.