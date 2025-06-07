Силы ПВО сбили 32 дрона над Курской и Орловской областями

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 32 дрона ВСУ над Курской и Орловской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские зенитчики ликвидировали пять дронов над Орловской областью и еще 27 — над Курской.

До этого Минобороны сообщало о ликвидации 36 украинских дронов в ночь на 7 июня. Вражеские беспилотники уничтожили на Брянской, Курской, Смоленской и Калужской областями, а также над Московским регионом.

Ранее в Истре мужчина и женщина пострадали во время атаки дронов ВСУ. Они получили ранения, но угрозы жизни нет.