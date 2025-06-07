Силы ПВО за ночь ликвидировали 36 украинских беспилотников

В течение ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что дроны сбивали над Московским регионом, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областями.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать ударными беспилотниками объекты в центральных и приграничных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

«В период с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, заявляли в Минобороны.