Осколки БПЛА ранили мужчину и женщину в Истре

Воробьев: во время атаки дронов в Истре из-за осколков пострадали двое жителей

В СНТ «Юбилейный» в Истре двое жителей — мужчина и женщина — получили ранения от осколков дронов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале .

Российские средства ПВО отразили атаку вражеских беспилотников в Подмосковье. За ночь и накануне днем в небе над регионом сбили девять БПЛА: их заметили в Зарайске, Одинцове, Домодедове, Истре и Солнечногорске.

«Большая часть дронов была уничтожена еще на подлете. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ „Юбилейный“, осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — уточнил губернатор.

Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь в больнице. Их состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Повреждения получили крыша и стены частного дома, а также хозяйственные постройки и автомобиль.

«Вопросы восстановления и поддержки семьи находятся у нас на контроле. Во всех затронутых населенных пунктах также работают оперативные службы», — добавил Воробьев.

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева в Telegram-канале уточнила, что один из дронов сбили в районе деревни Леоново, второй — около деревни Сысоево, рядом с СНТ «Юбилейный-110».

«Пострадали два человека — 64-летний мужчина и 50-летняя женщина. Оба доставлены в Истринскую больницу, у них осколочные ранения средней степени тяжести», — отметила она.

Витушева призвала жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.