ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в зоне СВО

Вооруженные силы с 14 по 20 марта нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны России в еженедельной сводке.

Как уточнили в ведомстве, удары стали ответом на атаки по гражданской инфраструктуре на российской территории. ВС России поразили предприятия военно-промышленного комплекса, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, задействованные в интересах украинской стороны.

Кроме того, под удары попали места производства, хранения и подготовки к запуску дальнобойных беспилотников, а также пункты размещения противника.

Накануне ведомство сообщило об установлении контроля над двумя населенными пунктами в Донецкой Народной Республике — Павловкой и Федоровкой Второй.