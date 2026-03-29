Силы ПВО сбили 27 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 27 украинских беспилотников в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщило Минобороны в своем канале на платформе MAX .

«В период с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские военные сбили дроны ВСУ над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом.

Ранее военное ведомство сообщило, что дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи сбили 203 БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря, Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом и 17 областями страны.

Минувшей ночью над Ленобластью российские военные уничтожили 31 дрон ВСУ. Кроме того, сегодня вечером спасатели ликвидировали возгорание на территории порта Усть-Луга, начавшееся в результате атаки вражеских БПЛА.