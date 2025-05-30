Силы ПВО сбили 27 БПЛА над Россией со вчерашнего вечера

С 20:00 29 мая до 07:00 30 мая силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 27 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Над Белгородской областью сбили 15 дронов, над Курской – 12.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что ночью ВСУ атаковали Курск. В результате ЧП пострадал один мужчина. Он ехал в автомобиле во время атаки. Мирного жителя госпитализировали, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Также обломки сбитого беспилотника упали на здание городской больницы. Из пациентов никто не пострадал, но в стационаре выбило окна. Также несколько многоквартирных домов в городе получили повреждения. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Вчера ночью силы ПВО сбили над Россией почти 50 беспилотников. Больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью.