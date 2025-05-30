Обломки сбитого дрона упали на крышу больницы в Курске

Этой ночью украинские военные атаковали Курск. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«На данный момент известно об одном раненом — 27-летний мужчина ехал в автомобиле. С осколочными ранениями его госпитализировали», — написал он.
Также обломки беспилотника упали на здание Курской городской больницы № 1. В стационаре выбило окна. В ходе ЧП никто не пострадал.
Еще повреждения получили несколько многоквартирных домов. На месте происшествия работают экстренные службы, всем пострадавшим окажут необходимую помощь.
Вчера ночью силы противовоздушной обороны сбили почти 50 украинских беспилотников самолетного типа над Россией. Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью. На места падения обломков оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
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