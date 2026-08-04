Силы ПВО сбили 26 дронов над Нижегородской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 26 беспилотников над Нижегородской областью. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в мессенджере «Макс» .

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, повреждения получили несколько автомобилей», — написал он.

По словам главы региона, на месте работают сотрудники оперативных служб.

Также утром губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что ночью над регионом уничтожили 28 вражеских дронов. В результате ЧП никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали. На местах падения обломков работают спецслужбы.

Всего над российскими регионами сегодня ночью ликвидировали 320 украинских дронов. БПЛА сбили над 17 областями, Московским регионом и Крымом.