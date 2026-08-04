Над Смоленской областью за ночь сбили 28 беспилотников ВСУ
Губернатор: над Смоленской областью за ночь сбили 28 беспилотников ВСУ
За минувшую ночь над Смоленской областью ликвидировали 28 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в телеграм-канале.
По словам чиновника, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах падения обломков работают оперативные службы.
Анохин напомнил, что при обнаружении фрагментов вражеской техники к ним нельзя приближаться. Следует немедленно сообщить о находке по номеру 112.
Ранее Минобороны сообщило, что за ночь над регионами России сбили 320 украинских БПЛА. В промзоне Новоселок в Чехове Московской области в результате атаки пострадали 10 человек, один из них в тяжелом состоянии.