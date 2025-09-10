Силы ПВО сбили 23 украинских дрона над Россией

Российские военнослужащие перехватили вражеские дроны в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. В Белгородской области сбили 18 БПЛА, еще четыре — над территорией Курской области. Также один беспилотник обнаружили в небе над Самарской областью.

Днем 10 сентября силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России. Большую часть дронов ликвидировали в Белгородской области.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что боевики ВСУ нанесли удар по зданию правительства. В результате детонации в здании выбило стекла, загорелся частный дом. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.