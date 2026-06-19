Силы ПВО сбили 216 украинских дронов за шесть часов

ПВО в пятницу сбила 216 украинских дронов за шесть часов

Дежурные средства противовоздушной обороны с 08:00 до 14:00 в пятницу ликвидировали 216 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что БПЛА сбивали над московским регионом, Рязанской, Липецкой, Тверской, Орловской, Калужской областями.

Также ПВО отработала в небе над Тульской, Воронежской, Смоленской, Курской, Брянской и Белгородской областями, Крымом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за сутки на подлете к российской столице уничтожили 35 беспилотников. На местах падения обломков работают оперативные службы.

В четверг в московском регионе сбили более 200 дронов, их них большую часть — ночью.