Силы ПВО сбили 21 беспилотник в Ленинградской области

За время атаки на Ленинградскую область силы ПВО сбили 21 украинский беспилотник. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. За время атаки в нашем регионе сбит 21 БПЛА противника. Обломками повреждены постройки на четырех участках в деревне Чирково», — написал глава региона.

За ночь российские зенитчики уничтожили 598 украинских беспилотников. Под удар попали 20 регионов, в том числе Ленинградская область и Московский регион.

В Ростовской области после атаки БПЛА без электричества остались тысячи жителей. Беспилотники повредили линии электропередачи в Миллеровском районе между хуторами Хмызов и Закосьнов.