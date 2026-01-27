Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников

В течение ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что девять БПЛА сбили над Курской областью, пять — над Краснодарским краем, три — над Азовским морем и еще по одному над Белгородской и Орловской областями.

Днем ранее обломки беспилотников обнаружили на территории частных домовладений в Славянске-на-Кубани. В одном доме пострадало остекление, в другом повреждения получил навес. Еще в двух случаях обломки рухнули во дворах.

Также фрагменты дронов упали около двух заводов Славянска-на-Кубани, отмечали в оперштабе Краснодарского края. Пострадал один человек, его отправили домой на амбулаторное лечение.

Также ранее украинские беспилотники повредили частный дом и автомобиль в Ростовской области.