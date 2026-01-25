ВСУ повредили частный дом и автомобиль в Ростовской области

Дроны ВСУ атаковали Миллеровский и Чертковский районы Ростовской области, не обошлось без последствий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«По предварительным данным люди не пострадали. В результате падения БПЛА поврежден частный дом и автомобиль. Проживающая в доме семья находится у соседей», — написал он.

Обломки беспилотника повредили кровлю и выбили стекла. Власти окажут всю необходимую помощь жителям. В области продолжается работа по отражению воздушной атаки.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли самый мощный с начала спецоперации удар по Белгороду. В городе прозвучало минимум 50 громких взрывов.