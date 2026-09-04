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    Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА, летевших к Москве

    Собянин: силы ПВО уничтожили 12 вражеских БПЛА, летевших к Москве

    Фото: РИА «Новости»

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

    «Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал он.

    Оперативный штаб Краснодарского края ночью в пятницу сообщал, что силы ПВО отражали атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Сочи в федеральной территории «Сириус».

    Некоторых зданиях и жилых домах случилось возгорание, так экстренные службы тушили пожар на территории нефтебазы. По предварительной информации, среди местных жителей никто не пострадал.