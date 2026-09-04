Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА, летевших к Москве

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 12 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — написал он.

Оперативный штаб Краснодарского края ночью в пятницу сообщал, что силы ПВО отражали атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Сочи в федеральной территории «Сириус».

Некоторых зданиях и жилых домах случилось возгорание, так экстренные службы тушили пожар на территории нефтебазы. По предварительной информации, среди местных жителей никто не пострадал.