Силы ПВО сбили 18 дронов ВСУ над Россией
Дежурные средства ПВО ликвидировали 18 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«С 20:00 по московскому времени до полуночи уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.
Над Краснодарским краем сбили семь беспилотников, еще четыре — в Воронежской области. Также пять БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря и два — в Белгородской области.
Ранее после падения обломков БПЛА в Ростовской области загорелась лесопосадка. Прибывшие спасатели оперативно потушили огонь, никто не пострадал.
В Таганроге накануне силы ПВО сбили украинский БПЛА. Нейтрализацией обломков дрона занимались экстренные службы.
«Будем защищать наших людей». Трамп заявил о готовности к ядерной войне
В ВСУ не осталось ни одной танковой бригады
На Boeing подали в суд из-за оторвавшейся в полете двери
Илон Маск озаботился демократией в Евросоюзе
В Виннице начался бунт против ТЦК
Силы ПВО сбили 18 дронов ВСУ над Россией
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте