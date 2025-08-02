Силы ПВО сбили 18 дронов ВСУ над Россией

Дежурные средства ПВО ликвидировали 18 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 20:00 по московскому времени до полуночи уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Над Краснодарским краем сбили семь беспилотников, еще четыре — в Воронежской области. Также пять БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря и два — в Белгородской области.

Ранее после падения обломков БПЛА в Ростовской области загорелась лесопосадка. Прибывшие спасатели оперативно потушили огонь, никто не пострадал.

В Таганроге накануне силы ПВО сбили украинский БПЛА. Нейтрализацией обломков дрона занимались экстренные службы.