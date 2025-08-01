Обломки БПЛА упали в Таганроге

Камбулова сообщила о падении обломков БПЛА в Таганроге

Ночью в пятницу средства ПВО сбили украинский БПЛА над акваторией Таганрогского залива, обломки упали в Таганроге. Об этом в Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Средства ПВО сегодня ночью работали над акваторией Таганрогского залива. Спасибо нашим ребятам за их работу. Ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию города, занимаются оперативные службы.

Повреждений нет, пострадавших нет», — написала она.

Камбулова призвала жителей города в случае обнаружения фрагментов сбитых БПЛА сразу звонить в 112.

«Не трогайте руками, не подходите ни в коем случае. Это небезопасно! Берегите себя!» — добавила глава Таганрога.

Ранее в Чертковском районе Ростовской области вспыхула лесополоса после падения обломков дрона ВСУ.

До этого Минобороны рапортовало, что силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над шестью регионами страны.