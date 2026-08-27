Силы ПВО сбили 18 дронов над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 18 беспилотников за ночь в Воронежской областью. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в мессенджере «Макс» .

«Всего минувшей ночью в небе над двумя городскими округами и шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений на земле тоже не зафиксировали.

Накануне вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что средства ПВО ликвидировали с 8:00 до 20:00 26 августа 51 украинский беспилотник над Россией. Дроны уничтожили в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также над Крымом. В ночь на среду ликвидировали 426 беспилотников над российскими регионами.