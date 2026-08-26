Средства ПВО уничтожили 51 беспилотник над регионами России за 12 часов

Минобороны сообщило о перехвате 51 дрона над регионами России и Черным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 8:00 до 20:00 среды, 26 августа, сбили над российскими регионами и акваторией черного моря 51 беспилотник, запущенные с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что вражеские летательные аппараты проникли в воздушное пространство Белгородской, Брянской и Курской областей, а также Республики Крым.

«С 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — подчеркнули в пресс-службе.

В ночь на среду, 26 августа, дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 426 беспилотников над российскими регионами.

В пресс-службе Минобороны заявили, что летательные аппараты сбили над Крымом и Краснодарским краем, Ростовской, Волгоградской, Нижегородской, Рязанской и Тамбовской областями.

Также системы противовоздушной обороны сработали в Воронежской, Липецкой, Тульской, Калужской, Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областях и на территории московского региона.