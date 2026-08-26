Более 420 беспилотников сбили над регионами России за ночь

Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи ликвидировали 426 беспилотников в небе над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Московского региона, Ростовской, Волгоградской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Калужской, Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областей.

В ночь на 26 августа в Котовске после атаки БПЛА загорелся логистический центр Wildberries, сообщал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. По его словам, сотрудников объекта своевременно эвакуировали, ранение получил один человек.

Днем ранее украинский беспилотник ранил семейную пару в белгородском селе Пристень. Пострадавшим оказали помощь в больнице.